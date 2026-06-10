Погода в Севастополе 10 июня

Погода
10-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер:

• днём — западный, 5–10 м/с
• ночью — восточный, 5–10 м/с

Температура воздуха:

днём: +24…+26°C
 ночью: +15…+17°C

Температура воды в море +19°C

Желаем хорошего дня и комфортной погоды!

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