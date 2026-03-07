Бесплатные мероприятия в Севастополе на этих выходных

Главная тема предстоящих дней — Международный женский день. В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, творческие мастер-классы, игровые и литературные программы, а также праздничные концерты, посвященные женщинам.

✅ Любители спорта могут прийти и поддержать спортсменов на первенствах и чемпионатах города по разным видам спорта. На мероприятия обязательно возьмите с собой паспорт.

✅ Медики продолжают акцию «День здоровья». В эту субботу проверить свое здоровье можно в фельдшерско-акушерском пункте в Вишневом.

Полное расписание на эти выходные вы найдёте на карточках, прикреплённых к этому посту.