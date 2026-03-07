Погода в Севастополе 7 марта

Погода
07-03-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем северный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +6…+8°, ночью

-1…+1°

Фото: Елена Голос

