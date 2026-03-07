Как будет выглядеть «сердце» Балаклавы 

Сегодня на Градсовете рассмотрена концепция развития «сердца» Балаклавы. На месте старой промзоны появятся пятизвёздочный отель и четырёхзвёздочный апарт-отель.
Что именно планируется построить:
Гостиница 5*: 112 номеров, спа-комплекс, панорамный бассейн на террасе и конференц-залы.
Апарт-отель 4*: 185 номеров, фитнес-центр и торговая галерея на первом этаже.
Рядом появится новая площадь для праздников.
В правительстве при этом планируют решить «хронические» проблемы:
С парковкой— поручено разработать новую схему движения
Экологии— подключение зданий будет идти к строящемуся сейчас современному канализационному коллектору.
будет создана зона озеленения
Севприроднадзору поручено предусмотреть мероприятия по расчистке русла реки Балаклавки.
Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя