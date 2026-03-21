Бесплатные мероприятия в Севастополе на этих выходных

В городе в эти выходные традиционно пройдут бесплатные мероприятия .

✅ Медики проведут акцию «День здоровья» в фельдшерско-акушерском пункте в Андреевке. В поликлинике №2 городской больницы №1 будет организована диспансеризация для участников СВО и членов их семей.

✅ Ветеринары проведут выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе: в Верхнесадовом, Симиренко и Камышлы.

✅ В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, творческие мастер-классы, игровые, познавательные и литературные программы.

Полное расписание мероприятий на эти выходные вы найдёте на карточках.

Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram