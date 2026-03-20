Сегодня день весеннего равноденствия 

В день весеннего равноденствия 20 марта ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу, поэтому день и ночь почти равны.

Дата изменяется год от года, обычно оно происходит в период между 19 и 21 марта, в 2026 году это 20 марта. Именно тогда Солнце пересечет экватор и перейдет с Южного полушария в Северное. С этого момента светлое время суток начнет постепенно увеличиваться, пока не достигнет своего пика в день летнего солнцестояния – самый продолжительный световой день, который в 2026 году выпадает на 21 июня.

Весеннее равноденствие – это одно из самых интересных астрономических событий, считается, что в это время день равен ночи независимо от того, на какой широте находится человек

Фото создано ИИ