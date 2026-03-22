Корма для животных подорожают на 10–15%

Корма для собак, кошек и других питомцев вырастут в цене на 10–15% в 2026 году из-за роста логистических затрат, валютных колебаний и спроса на премиум-продукты.

Российский рынок кормов для домашних питомцев растёт на 61% в год, превысив 80 млрд рублей, но средний чек (2195 руб.) уже вырос на 15%.

Ключевые факторы станут новые законы (маркировка «Честный знак», экосбор на упаковку), санкции на импорт (до 80% рынка), удорожание сырья и инфляция. Производители вроде Mars и Nestlé свернули инвестиции, а курс доллара усилил давление. Влажные корма подорожают сильнее всего — до 15%.

​

Российские производители усиливают позиции, но премиум остаётся за импортёрами. Дефицита нет, но возможны перебои с веткормами.

