9 лет за 23 автомобиля

В Севастополе вынесен приговор в отношении посредника, который под предлогом перепродажи похитил у владельцев 23 автомобиля.

По данным следствия, в период с мая 2021 по январь 2023 года под предлогом выгодной продажи в короткие сроки 43-летний севастополец получил у владельцев 22 транспортных средства и документы к ним. Еще один автомобиль был передан ему для проведения химчистки салона.

В действительности выполнять взятые на себя обязательства мужчина не намеревался, сообщили в городской прокуратуре. Ни транспортные средства, ни деньги от их продажи он потерпевшим не отдал. Финансовый ущерб превысил 45,5 млн рублей.

Гагаринский районный суд назначил виновному лишение свободы на срок 9 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Крымский

