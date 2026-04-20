В твороге «Савушкин продукт» обнаружили вредное вещество

В России ужесточили проверку молочной продукции белорусского бренда «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко». В образцах творога нашли следы вещества альбендазол сульфон, которое образуется после использования антигельминтного препарата для животных. Лекартсво предназначено для лечения заболеваний, вызванных паразитическими червями (гельминтами)

Россельхознадзор ввёл усиленный лабораторный контроль этой продукции, поступающей на российский рынок, и направил Белоруссии замечания с требованием устранить нарушения.

По данным ведомства, альбендазол и его производные могут быть опасными для людей: они могут вызывать расстройство желудка, аллергию, а в редких случаях — влияют на состав крови. После лечения животных молоко обычно не используют в пищу какое‑то время, но при нарушении этих правил вредные вещества иногда попадают в продукцию.

