Почти 10% мотоциклистов в Севастополе — это подростки без прав

Статистика рейда «Мото» в Севастополе
Госавтоинспекция Севастополя в ходе рейда «Мото» выписала штрафы 21 нарушителю ПДД. Проверено более 100 мотоциклистов.
Из них:
— 8 подростков без прав
— 4 водителя не имели категории управления ТС;
— 3 водителя были без мотошлемов;
— 2 без полиса ОСАГО;
— 1 водитель был в состоянии опьянения;
— 1 случай передачи управления мотоциклом лицу без прав;
— 1 случай нарушения перевозки пассажиров;
— 1 случай управления незарегистрированным мотоциклом.
9 мототранспортных средств и СИМ оказались на спецстоянке.
На родителей составлено 6 админматериалов.
В рамках рейда полицейские выявили 3 административных правонарушения, которые совершили водители автотранспорта, а именно за тонировку и управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. Также задержан автотранспорт находящийся в розыске по причине наложения ареста на имущество за неуплату штрафов Госавтоинспекции, транспортное средство передано сотрудникам ГУ ФССП России по РК и г.Севастополю. Сотрудники Госавтоинспекции продолжат мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта, сообщили в полиции Севастополя.
Фото: скриншот видео полиции Севастополя
Ольга Сурикова