Откуда прилетают лебеди в Севастополь?

19 февраля в России ежегодно отмечают День орнитолога — профессиональный праздник специалистов, изучающих жизнь птиц.

Орнитолог Гринченко Александр Борисович более 50 лет занимается птицами. Он рассказал корреспонденту Севкора о миграции лебедей и зимовке их в бухте Круглая.

Бухта Круглая (Омега) ежегодно становится местом зимовки лебедей-шипунов (Cygnus cygnus), прилетающих сюда в период миграции с ноября по март. Птицы предпочитают мелководье бухты благодаря теплой воде безо льда, изобилию водорослей и планктона, а также подкормке от жителей города.

В прошлом популяция в Крыму достигала сотен особей с крупными выводками в плавнях. Однако после перекрытия Северо-Крымского канала в 2022 году пресноводные гнездовья высохли, и численность сократилась до 100 пар по региону.

Гнездования лебедей происходит теперь на пресных озерах в Саках (до 10 выводков ежегодно) и рыборазводнях. В бухте зимуют как пролётные, оседлые пары, так и ослабленные особи.

По данным на февраль 2026 года, наблюдается 20–30 лебедей.

Белые лебеди — взрослые особи, которым больше трех лет. Они уже готовы к гнездованию. Коричневые — молодые. Чем старше становится птица, чем больше у нее появляется белого окраса.

Фото Анны Корниловой

