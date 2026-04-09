Звезды кикбоксинга соберутся в Балаклаве на турнире памяти Владимира Жириновского

В Городе-Герое полным ходом идет подготовка к крупному событию в мире единоборств. 3 мая в зале Спортивной школы олимпийского резерва №7 в Балаклаве пройдет памятный турнир по кикбоксингу, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Ожидается, что на ринг выйдут более 100 спортсменов из Севастополя, Крыма и новых регионов России.

Как рассказал «Севкор» старший тренер отделения кикбоксинга СШОР №7 Павел Остроушко, турнир станет не только данью памяти, но и важным этапом подготовки к главному старту сезона — первенству России.

Особенностью соревнований станет их «золотой» формат: бои пройдут только в самых конкурентных и зрелищных весовых категориях. Помимо поединков в дисциплине «лайт-контакт», зрителей ожидает захватывающий командный «поинтфайтинг».

«Это будет своего рода севастопольская мини-спартакиада. Мы соберем сильнейших спортсменов из всех клубов и спортшкол города, где культивируется кикбоксинг», — отметил Павел Остроушко.

Уровень участников обещает быть очень высоким. Свое мастерство покажут победители и призеры первенств России, чемпионы страны, обладатели Кубков мира, мастера и кандидаты в мастера спорта. По словам тренера, такие соревнования крайне важны для роста нового поколения бойцов.

«Турниры такого формата дают возможность молодёжи, которая по разным причинам не может выехать или не отобралась на первенство России, получить бесценный опыт, побоксировав со спортсменами самого высокого уровня», — подчеркнул Остроушко.

Стоит отметить, что севастопольская школа кикбоксинга показывает выдающиеся результаты на всероссийской арене. В прошлом году команда СШОР №7 вошла в тройку лучших команд России, завоевав дополнительное место на предстоящем первенстве страны.

Организацию памятного турнира, включая наградной фонд и работу судейской коллегии, полностью взяла на себя партия ЛДПР.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города