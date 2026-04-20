В Севастополе по ночам в парках орудуют белые человечки

Городское хозяйство
20-04-2026

Это общественные пространства Севастополя обрабатывают от клещей

Специалисты используют препарат «Цимбуш/Циперметрин 250» — первые результаты заметны уже через 30 минут.

Работы проводят строго ночью — с 22:00 до 07:00, чтобы избежать контакта с людьми. Зоны обработки огораживают сигнальной лентой и ставят таблички.

Через 2–3 часа после высыхания парки и скверы становятся полностью безопасны для людей и животных.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: правительство Севастополя
Ольга Сурикова