Нашли в Севастополе на себе или ребенке клеща, не паникуйте! Вот что нужно делать

В Севастополе 2 гослаборатории исследуют паразита на инфекции. НО! Не снимайте его сами, чтобы привезти в лабораторию. Это делают исключительно сотрудники травмпунктов.

▫️взрослым нужно обратиться в травмпункт городской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова

▫️с детьми следует ехать в приёмное отделение городской больницы № 5

Специалист аккуратно снимет клеща, обработает место укуса и при согласии пациента введёт иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита.

Исследование клеща платное, поскольку не входит в программу ОМС, но в гослабораториях оно стоит дешевле, чем в частных структурах.

Клеща проверяют на четыре инфекции: анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз и клещевой энцефалит. Современные молекулярно-биологические методы диагностики позволяют выявить возбудителей уже спустя короткое время после сдачи материала.

Результат исследования поступит в то медицинское учреждение, которое направило клеща, и на электронную почту пациента.

Берегите себя и будьте внимательны во время прогулок на природе.

Ольга Сурикова