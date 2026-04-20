Жительница Севастополя лишилась четверти миллиона, поверив, что ей продали «некачественные» лекарства

Мошенники все знали о женщине и даже о том, что накануне она заказывала медикаменты.
В один день 79-летней пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сказал, чтобы она не принимала недавно купленные лекарства. Он рассказал женщине историю о недобросовестных производителях «левых» медикаментов, о заведенном на них уголовном деле и о том, что теперь нужна помощь этой пенсионерки. Она взялась им помогать.
Аферисты несколько раз придумывали новые инструкции и повод выманить сбережения пенсионерки. Только на пятый раз она обратилась в полицию, потеряв к тому моменту 245 тысяч урблей.
Помогите своим пожилым родственникам защититься от мошенников: Беседуйте с ними и объясняйте, какие схемы обмана используют злоумышленники, чтобы получить чужие деньги, и как себя обезопасить в таких ситуациях.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Фото создано благодаря shedevrum.ai
Ольга Сурикова