Жительница Севастополя лишилась четверти миллиона, поверив, что ей продали «некачественные» лекарства

Мошенники все знали о женщине и даже о том, что накануне она заказывала медикаменты.

В один день 79-летней пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сказал, чтобы она не принимала недавно купленные лекарства. Он рассказал женщине историю о недобросовестных производителях «левых» медикаментов, о заведенном на них уголовном деле и о том, что теперь нужна помощь этой пенсионерки. Она взялась им помогать.

Аферисты несколько раз придумывали новые инструкции и повод выманить сбережения пенсионерки. Только на пятый раз она обратилась в полицию, потеряв к тому моменту 245 тысяч урблей.

Помогите своим пожилым родственникам защититься от мошенников: Беседуйте с ними и объясняйте, какие схемы обмана используют злоумышленники, чтобы получить чужие деньги, и как себя обезопасить в таких ситуациях.

Фото создано благодаря shedevrum.ai

Ольга Сурикова