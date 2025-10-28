Средний чек за эвакуацию в Севастополе составил 2250 рублей

Городская инспекция по эвакуации за пять месяцев с начала своей работы выписала штрафов на 3 миллиона 177 тысяч рублей.

Оформлено 1412 постановлений о нарушениях правил парковки.

1176 автомобилей были отправлены на штрафстоянку.

Инспекция, как структурное подразделение дептранса, контролирует соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств в зонах, где парковка запрещена: на участках с действующими дорожными знаками и разметкой.

Если вы припарковались неправильно, а потом не нашли свою машину там, где оставили, то звоните по телефону +7 (978) 3000-323.

Андрей Крымский

