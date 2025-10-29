Погода в Севастополе 29 октября

Погода
29-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +16…+18°.

Температура воды 16°.

