9,5 лет строгого режима и 120 млн рублей штрафа получил экс-замгубернатора Севастополя Евгений Горлов за взятку в особо крупном

Ленинский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова и местного жителя Максима Ларина.

Установлено, что в августе 2024 года Горлов через посредника Ларина получил 6 млн рублей в интересах двух коммерческих организаций, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Суд с учетом мнения гособвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей. Максиму Ларину – 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя