Горлов признался в получении взятки от «Севастопольгаза»

Его подельником оказался бизнесмен Максим Ларин

Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгени1 Горлов задержан с поличным при получении крупной взятки, которую, как пишет ТАСС, он требовал у представителя ПАО «Севастопольгаз».

Посредником в передаче денег выступил приятель Горлова Максим Ларин, он и экс-чиновник на допросе признали вину, следует из материалов дела.

Горлову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, как пишет ТАСС, еще в конце 2023 года Горлов на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Посредником согласился быть предприниматель Максим Ларин.

По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.

После этого, в начале августа 2024 года, мужчина обратился в региональное управление ФСБ. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан.

Отметим, Горлов занимал должность исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024 года. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования.

Напомним, 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.

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Ольга Сурикова