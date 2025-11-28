На подачу расчёта утильсбора «по-старому» дали два дополнительных дня

В Севастопольской таможне напомнили, что с 1 декабря начинают действовать новые коэффициенты, для расчёта утилизационного сбора за ввезённые в страну автомобили.

Сделать расчёт и подать декларацию по старому постановлению необходимо было до 28 ноября.

Но в таможне время приёма продлили. В субботу и воскресенье сдать документы можно в отделе таможенного оформления и таможенного контроля в Камышовой бухте.

Андрей Крымский

