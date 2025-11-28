Сколько стоит отметить Новый 2026 год в отелях Севастополя и Крыма

Отельеры Крыма ожидают, что новогодние праздники 2026 года будут одними из самых удачных с точки зрения туристического потока.

В частности, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин признал, что вопреки внешнеполитической ситуации и прошлый год был неплохой и дал прирост отдыхающих на 30%. А в этом году бронирование растет примерно на 25-30% к ситуации прошлого года.

«Ожидаем, что предстоящий зимний сезон будет одним из самых удачных за последние годы», — сказал эксперт, пишет РИА Новости Крым.

Цены в отелях Крыма на пиковые новогодние дни варьируются от 4 до 40 тысяч рублей в сутки на двоих. За 4-5 тысяч скорее получится встретить Новый год в гостевом доме или небольшой гостинице без дополнительных услуг. Как правило на них отельеры вводят обязательное бронирование от двух, а то и трех ночей. Поэтому вряд ли получится встретить Новый 2026 год и выехать сразу первого января.

Не все отельеры спешат заработать в новогоднюю ночь. Так, гостевой дом с подогреваемым бассейном и ценой номера 2900 в сутки еще 30 декабря, в новогоднюю ночь не работает. 31 декабря отсюда можно только выехать. Следующий доступный для бронирования день — 5 января. Аналогичным путем пошла и севастопольская горная база отдыха «Биостанция», где домик с баней и мангалом можно забронировать до 31 декабря либо уже с 3 января.

А вот большие отели делают ставку на привлечение туристов в эти дни. Так, в отеле «LUCIANO» в Форосе двое суток на двоих в самые главные дни года будут стоить от 44 500 за номер. В «Мрии» семейная вилла от 462 тыс рублей также на двое суток. А вот бронирование номеров только от трех суток и цена стартует от 196 200 рублей. Соответственно, около 65 400 рублей в сутки за двоих отдыхающих.

В «Интуристе» в Ялте аналогичная бронь обойдется в 30 тысяч рублей в сутки, в севастопольском отеле «Бухта Мечты» -13,2 тыс. рублей, «Ореанда» в Ялте 22 тыс.руб. за 31 декабря и 20 тыс. за 1 января. «Ривьера» в Алуште – 15 560 рублей за сутки, отель «Ливадийский» 37 400 руб. за две ночи, санаторий «Киров» — 11 250 за ночь, а вот, начиная с 9 января, в него можно заехать вдвоем уже за 3 350 за сутки.

Наибольшим спросом, констатируют аналитики, пользуются отели и гостевые дома именно на ЮБК, так как здесь более мягкий климат, температурные показатели выше, и больше комфортабельных отелей и гостиниц для отдыха в зимний сезон. В той же Евпатории целый ряд гостиниц и кафе закрывается, начиная с ноября, здесь даже по атмосфере в городе и на набережной ощущается закрытие курортного сезона. Поэтому восточный и западный Крым в меньшей степени востребованы на время зимних каникул. Новогодними предложениями могут выиграть отели со спа-салонами и бассейнами. Так, с такой инфраструктурой отель «Ривьера» в Евпатории стоит за сутки с 31 декабря по 2 января 16 560 рублей.

Новогодние фишки крымских отелей

В новогоднюю ночь здесь подготовили традиционное «волшебство» с живой музыкой, световым шоу и безлимитным шампанским.

В самом дорогом отеле ЮБК – «Мрии» — развлекать будут перфомансами и шоу, новогодними квартирниками и забегами Дедов Морозов. Для гостей будет петь Таисия Повалий.

Стоит учитывать, что Новогодние банкеты в некоторых отелях оплачиваются отдельно.

Так, билет на вышеназванный пир стоит 45-55 тыс. рублей, детям 25 тыс. За 25 тыс. взрослому можно сходить в отеле на банкет в духе «Голубого огонька».

В «LUCIANO» ставку сделали на «семейный Новый год». В программе, кроме семейного меню, красивой фотозоны, московская кавер-группа и шоу-балет из столицы. Заплатить за банкет придется 45 тыс рублей. Но от 7 дней бронирования сходить на него получится бесплатно.

В «Интуристе» решили сыграть на «настоящих русских традициях». Здесь будет вечеринка в стиле «A La Russe». Поэтому отмечать праздники сюда лучше приезжать в кокошнике и готовностью заплатить за банкет 30 тыс. рублей с гостя.

В «Ореанде» цена варьируется от 18 тысяч с человека. В программе будет живая музыка и танцы.

В «Ливадийском» новогодний банкет от 20 тысяч с человека. Живая музыка и Dj прилагаются.

В «Аквамарине» в Севастополе номер за сутки в заветную ночь стоит 14 675 рублей. В праздничную ночь здесь решили устроить «Имперский бал». Стоимость банкета гостям города обойдется в 24 тыс., гостям отеля в 20 тыс. детям от шести лет – 11 тыс.рублей.

Несколько дешевле обойдется «Русский новый год» в ресторане отеля «Мадера» — 16 тысяч рублей с гостя.

Моду на прошлое использовали и в «Бухте мечты». За 27 тыс. рублей с человека вас ждет банкет «Вперед к веселому прошлому». В меню сделали тоже ставку на популярные в СССР блюда и закуски: винегрет, оливье, сельдь под шубой, фаршированные яйца, гусь с гречкой и грибами. А детей порадовать макаронами по-флотски.

Популярные форматы развлечения

Как правило, для встречи Нового года в Крыму туристы чаще всего выбирают отели, поэтому практически каждый готовит веселую развлекательную программу. Однако ряд небольших гостиниц, таких как отель «Палас» в Ялте, делают акцент только на размещении гостей. Над новогодней программой здесь не задумываются. Возможно, пока. Но стоимость номеров 31 декабря уже указана 11 700 рублей. Тогда как сейчас можно заселиться за 3 тыс. рублей.

На втором месте – санатории, куда едут те, кто может себе позволить совместить отдых с оздоровлением. И на третьем месте – гостевые дома и мини-отели.

Последний формат чаще выбирают молодые пары и те, кто любит отдыхать с «рюкзаками». Они приезжают в Крым больше за активным отдыхом, посмотреть, поездить, сходить в горы. Активные туристы часто приезжают на машине и выбирают горный Крым. Домики в горах с баней тоже довольно популярный запрос, бронируют их как правило еще с осени. Большая часть уже либо забронирована, либо на зиму консервируется из-за сложностей с отоплением. Цена на них зимой стартует от 5-6 тыс. в сутки за двоих или за небольшой домик. В новогоднюю ночь домик может обойтись в 8-10 тыс. рублей в лучшем случае. Коттеджи от 13 тыс. рублей.

Среди популярных направлений, как уже говорилось, Южный берег Крыма, преимущественно Ялта и Алушта, Евпатория с учетом акцента на отдых с детьми. В Севастополь, чаще приезжают с экскурсиями.

Туроператоры последние годы отмечают, что новогодний турпоток в Крым растёт быстрее, чем летний — динамика достигает 30%. Новый год 2026-го обещает стать очередным подтверждением этой тенденции. Полуостров упорно борется с курортами Сочи за привлекательность для отдыхающих.

Ольга Сурикова