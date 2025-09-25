5-месячный малыш погиб в ДТП в Крыму

Происшествия
25-09-2025

Трагическая Авария случилась вечером на трассе «Белогорск — Нижнегорский». Водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с «ВАЗом», в котором ехали пятеро, включая троих детей.

На месте погибли 32-летний водитель и 5-месячный ребёнок. Ещё четверо — водитель иномарки, 28-летняя женщина и двое малышей 2 и 4 лет — в больнице.

Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео МВД Крыма