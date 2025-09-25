Погода в Севастополе 25 сентября

Погода
25-09-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с,

местами до 20 м/с.

Температура воздуха ночью 11…13°,

днем 18…20°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова