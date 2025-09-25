Водитель электросамоката пострадал в ДТП на проспекте Гагарина

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 8 утра 52-летний водитель автомобиля Toyota на проспекте Гагарина возле дома № 38 на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу электросамокату. Двухколесным управлял 41-летний водитель, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП самокатчик получил телесные повреждения, медпомощь оказана на месте бригадой СМП. Состояние опьянения у водителей не установлено.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя