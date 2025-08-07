14 лет тюрьмы получил житель Севастополя за госизмену

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Севастополя – гражданина России Владимира Макарова, сообщает прокуратура города.

Он признан виновным в государственной измене.

Установлено, что в период с декабря 2023 по апрель 2024 года путем он был завербован через мессенджер сотрудником СБУ. По его заданию он забрал из подготовленного для него тайника мобильный телефон с необходимым программным обеспечением. С апреля по июнь 2024 года он собирал и передавал вербовщику фотографии и сведения о расположении вооружения и военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Его деятельность пресечена ФСБ. Он задержан и заключен под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, недавно аналогичный приговор Севастопольский городской суд вынес в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя