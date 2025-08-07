11 поездов «Таврия» задерживаются в пути — Гранд Сервис Экспресс

В Крым (7 поездов):
▪️№585 Волгоград — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4,5 часа
▪️№92 Москва — Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа
▪️№173 Москва — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа
▪️№163 Москва — Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5 часа
▪️№28 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 3,5 часа
▪️№179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 3 часа
▪️№474 Смоленск — Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 час
Из Крыма (4 поезда):
▪️№178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов
▪️№174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часа
▪️№92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5 часов
▪️№98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1,5 часа
Время задержки в пути может измениться.
Также два поезда задерживается в Крым из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае — СКЖД.
Всего в пути с задержкой идут 7 поездов.
На станции пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал. На время восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.
▪️№289 Екатеринбург – Анапа
▪️№11 Москва – Анапа
▪️№121 Санкт-Петербург – Новороссийск
▪️№473 Смоленск – Симферополь
▪️№97 Москва – Симферополь
▪️№507 Ижевск – Новороссийск
▪️№255 Сосногорск – Анапа
