102-летнюю жительницу Севастополя через суд признали ветераном Великой Отечественной войны

Прокуратура Севастополя добилась вынесения судебного решения, в соответствии с которым восстановлены права местной жительницы, 1923 года рождения

В ведомство обратилась ее дочь и рассказала, что она обращалась в органы соцзащиты и просила выдать ее матери удостоверения ветерана Великой Отечественной войны как труженице тыла, но получила отказ. Вместе с тем, в период с марта 1939 по апрель 1945 года она работала в колхозе «Красная звезда» в Динском районе Краснодарского края. В ее пенсионном деле имеются свидетельские показания, подтверждающие эти обстоятельства.

С целью защиты прав пожилой женщины прокурор района направил в суд заявление об установлении факта ее работы в тылу в годы Великой Отечественной войны.

После удовлетворения иска прокуратуры пенсионерке присвоен статус ветерана ВОВ и предоставлены меры соцподдержки.

Ольга Сурикова