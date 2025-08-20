Сальмонеллу обнаружили в продукции кубанского комбината

Россия
20-08-2025

В продукции Кореновского молочно-консервного комбината обнаружили патогенные микроорганизмы.

Товары его известны по бренду «Коровка из Кореновки».

Генпрокуратура опубликовала данные о нарушении микробиологических показателей безопасности в продукции данного предприятия — одного из крупнейших в Краснодарском крае. 

В образцах продукции обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу.

В официальном сообщении не указаны конкретные наименования заражённых продуктов. Известно, что предприятие производит молочную продукцию под брендами «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

Роспотребнадзор и другие контролирующие органы продолжают проверку.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова