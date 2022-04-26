В Севастополе женщина доказывает свой статус ветерана Великой Отечественной войны

Работала в тылу

В Севастополе женщине 1929 года рождения приходится через суд доказывать свое право на получение удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

После обращения пенсионерки в прокуратуру было установлено, что управление труда и соцзащиты отказало ей в присвоении статуса ветерана как труженику тыла. Она получила отказ по причине недоказанности ее трудовой деятельности в тылу в годы войны.

«Вместе с тем архивная справка, имеющаяся в пенсионном деле заявительницы, подтверждает факт ее работы с 01.10.1943 по 09.05.1945 в колхозе «Коминтерн» Кременчугского района Полтавской области», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Ведомством подано в суд исковое заявление об установлении факта ее трудовой деятельности в тылу, что в дальнейшем станет основанием для установления ей статуса ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Севастополе прокуратуре приходиться добиваться установления факта работы пожилого жителя города в тылу в период Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова