Как Крым справляется с топливным и энергетическим кризисом

В Крыму пока не могут гарантировать ежедневное наличие бензина и справедливые графики отключения электроэнергии

Глава Крыма Сергей Аксенов записал видео, в котором дал разъяснения по самым проблемным вопросам в регионе

⛽ Топливо

Напряженная ситуация с топливом сохранится еще некоторое время. Он подчеркнул, что гарантировать ежедневное наличие бензина на АЗС и публиковать точные графики поставок сейчас невозможно.

⚡ Электроснабжение

Несмотря на многочисленные обращения жителей, на данный момент сформировать точные графики подачи электричества по территории Республики Крым невозможно.

Принято решение сократить уличное освещение во всех муниципалитетах. При этом данная мера не повлияет на объем электроэнергии, поступающей в жилые дома.

🔋 Генераторы

График поставок автономных источников питания уже сформирован. В первую очередь генераторы направляются в населенные пункты, где перебои с электроснабжением продолжаются дольше всего. В отдельных населенных пунктах электроэнергии не было уже более 12 дней.

🔥 Баллонный газ

В ближайшее время будет представлена дополнительная информация и принято решение, направленное на поддержку граждан, использующих баллонный газ.