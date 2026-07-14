В Крыму баллонный газ будут выдавать населению бесплатно

Мера вводится на период действия режима чрезвычайной ситуации. И в первую очередь помощь окажут тем гражданам, кто живет в условиях длительного отсутствия электроэнергии и водоснабжения.

Уже на этой неделе по муниципалитетам планируется распределить около 4 тысяч газовых баллонов. В приоритетном порядке ими обеспечат социально незащищенные категории граждан.

Полностью закрыть потребность в баллонном газе одномоментно не получится, предупредил сразу глава Крыма Сергей Аксенов.