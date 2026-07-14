Погода в Севастополе 14 июля

Погода
14-07-2026

Днем местами возможен небольшой дождь.

🌬 Ветер днем сменится на западный 7–12 м/с.

🌡 Температура воздуха:

• днем: +24…+26°
• ночью: +17…+19°

Температура воды в море +23°

Планируйте день с учетом дождя.