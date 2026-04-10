В Севастополе поймали мужчину, который украл деньги из дамской сумки

Инцидент произошел поздней ночью. После свидания с молодым человеком 21-летняя девушка поднялась домой, забыв на лавке у своего подъезда сумку, в которой лежали 20 тысяч рублей.

В это время проходивший мимо 39-летний мужчина приметил забытую девушкой вещь и украл оттуда 20 тысяч рублей. Он зашел в магазин и купил спиртное на сумму около 10 тысяч рублей, после чего направился домой.

Утром девушка обнаружила пропажу своих вещей и обратилась в полицию. Изучив видеозапись с домофона, на которую попал вор, полиция задержала похитителя. Оставшиеся у него 10 тысяч рублей вернули девушке.

В отношении вора возбуждено уголовное дело за кражу по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

