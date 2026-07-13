В Евпатории мошенники стали выписывать штрафы за работу генераторов

Неизвестные представляются сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети». Они ходят по квартирам и домам, заявляя о якобы нарушениях при эксплуатации генераторов, после чего выписывают «штрафы».

По информации, несколько подобных случаев были зафиксированы в минувшие выходные.

Во время визита представителей предприятия жителям следует записывать их фамилии и имена, а затем звонить в аварийную службу, чтобы проверить полномочия.