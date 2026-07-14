Наследие Жириновского — импульс для новых побед ЛДПР

В Москве состоялся XXXVIII Съезд ЛДПР, который стал важным этапом подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям. Участники подвели итоги работы и обозначили ключевые направления дальнейшего развития.

Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР, глава движения «Блок Жириновского» Александр Курдюмов подчеркнул, что съезд подтвердил преемственность политического курса, заложенного основателем партии Владимиром Жириновским. По его словам, Владимир Вольфович создал сильную политическую силу, воспитал целое поколение политиков и оставил заметный след в истории современной России.

«Его место невозможно занять ни в партии, ни в российской политике. Мы, его соратники и ученики, продолжаем его дело и несём его идеи в будущее», — отметил Александр Курдюмов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия бережно хранит память о своем основателе, одновременно развивая его идеи с учетом современных вызовов.

По словам Слуцкого, ЛДПР сочетает верность своим принципам с новыми форматами работы, уделяя особое внимание защите интересов граждан и решению их повседневных проблем. Координатор Севастопольского регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Законодательного собрания города Илья Журавлёв отметил, что решения съезда задают партии дальнейший вектор развития.

«ЛДПР продолжает движение, сохраняя характер и верность своим убеждениям. Наследие Владимира Жириновского остается для нас источником идей и энергии. Впереди новые проекты и инициативы, направленные на защиту и поддержку простых людей, а также подготовка к новым политическим кампаниям», — подчеркнул Илья Журавлёв.

В ЛДПР отмечают, что XXXVIII Съезд стал не только площадкой для подведения итогов, но и отправной точкой нового этапа развития партии, которая продолжает курс, заложенный Владимиром Жириновским, сохраняя приверженность защите интересов граждан и укреплению государства.