Путин объявил пасхальное перемирие

09-04-2026

Оно продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Президент дал указания ВС РФ остановить боевые действия на период пасхального перемирия, но быть готовыми отвечать противнику.

Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру РФ с пасхальным перемирием.

