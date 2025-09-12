В Севастополе импортозаместили контроль за движением судов

Транспорт
12-09-2025

Система управления движением судов Севастополя переведена на отечественное программное обеспечение.

Внедрение выполнялось в сложных условиях при непрерывной работе средств радиоэлектронной борьбы и отражении многочисленных атак БПЛА и БНА, — отметили в пресс-службе Росморпорта.

Теперь обновлённая система действует по всей зоне Азово-Черноморского бассейна: Керченском проливе, Севастополе, Феодосии, Новороссийске, Туапсе.

Работы прошли в рамках исполнения Указа Президента России «Об обеспечении технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 2022 года.  

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 