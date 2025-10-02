«Садовод», который вместо помидоров вырастил крупный урожай конопли, предстанет перед судом

По данным следствия, 65-летний мужчина занимался выращиванием конопли на даче и у себя в квартире. В августе 2025 года в ходе осмотра его дачного участка между поселками Орловка и Кача сотрудники полиции изъяли 18 крупных кустов данного растения, а в пристройке к его квартире на ул. Мачтовой – рассаду и готовый наркотик.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд.

Андрей Крымский

