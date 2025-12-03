Жительница Севастополя ответит за повреждение археологического наследия

По данным следствия 49-летняя женщина, приобретя участок, частично расположенный в границах объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней», начала там работы без согласования.

В результате был уничтожен верхний пласт культурного слоя с содержащимися в нем археологическими предметами на общей площади свыше 260 кв. м. и глубине до 20 см.

По заключению судебной историко-культурной экспертизы для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется свыше 1,5 млн рублей.

Дело передано в суд.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города