Как выглядит типичный коррупционер в России

Типичный коррупционер в России — это мужчина от 30 до 49 лет с высшим образованием, семьей и без предыдущих судимостей.

Как вам криминологический портрет, составленный Генпрокуратурой.

По данным ведомства, за восемь лет (2018–2025) выявлено свыше 140 тыс. таких преступников, из них более 20 тыс.— в 2025 году.

Наиболее распространенная форма коррупции — взяточничество. За восемь лет доля взяткодателей, взяткополучателей и посредников выросла с 48,4% до 67,4%. На мошенничество в прошлом году пришлось лишь 12,2%.

Ольга Сурикова