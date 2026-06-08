Погиб человек в результате удара БПЛА по поезду «Москва – Симферополь»

В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Эвакуированы пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».
В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов:
🚂 №68 Москва — Симферополь, отправлением 6 июня
🚂 №77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня
🚂 №7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня.
По состоянию на 6:00 мск. остановлены поезда в Крым:
🚂 №316 — Адлер — Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка на 3,5 часа
🚂 №25 — Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка около 2 часа
🚂 №92 — Москва — Севастополь, отправлением 6 июня. Задержка 3 часа
🚂 №173 — Москва — Евпатория, отправлением 6 июня. Задержка 2,5 часа
🚂 №28 — Москва — Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка 1,5 часа
По направлению из Крыма остановлены поезда:
🚂 №92 Севастополь — Москва, отправлением 7 июня. Задержка около 7 часов
🚂 №98 Симферополь — Москва, отправлением 8 июня. Задержка 4,5 часа
🚂 №184 Севастополь — Мурманск, отправлением 8 июня. Задержка около 6 часов
🕒 Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.