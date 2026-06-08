Погиб человек в результате удара БПЛА по поезду «Москва – Симферополь»

Крым
08-06-2026

В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Эвакуированы пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов:

🚂 №68 Москва — Симферополь, отправлением 6 июня

🚂 №77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня

🚂 №7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня.

По состоянию на 6:00 мск. остановлены поезда в Крым:

🚂 №316 — Адлер — Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка на 3,5 часа

🚂 №25 — Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка около 2 часа

🚂 №92 — Москва — Севастополь, отправлением 6 июня. Задержка 3 часа

🚂 №173 — Москва — Евпатория, отправлением 6 июня. Задержка 2,5 часа

🚂 №28 — Москва — Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка 1,5 часа

По направлению из Крыма остановлены поезда:

🚂 №92 Севастополь — Москва, отправлением 7 июня. Задержка около 7 часов

🚂 №98 Симферополь — Москва, отправлением 8 июня. Задержка 4,5 часа

🚂 №184 Севастополь — Мурманск, отправлением 8 июня. Задержка около 6 часов

🕒 Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

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