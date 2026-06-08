Погода в Севастополе 8 июня

Погода
08-06-2026

Сегодня в городе облачно.

Кратковременный дождь, гроза.

Ветер днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем 23…25°.

Температура воды +18-19°C.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 