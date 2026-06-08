В Севастополе в массовом ДТП пострадал водитель электровелосипеда

По предварительной информации Госавтоинспекции, 7 июня в 21:48 в районе дома № 39-а по улице Вакуленчука 40-летний местный житель на BMW на левом закруглении дороги на скорости потерял контроль над управлением и налетел на бордюрный камень справа, после чего автомобиль понесло, и он выехал на встречку, где сбил 28-летнего мужчину на электровелосипеде KUGOO. На этом BMW не остановился и влетел в TESLA и AUDI, которые также двигались во встречном направлении.

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В результате ДТП пострадал водитель СИМ, он доставлен в больницу. Другие участники происшествия не пострадали.

Водитель BMW направлен на медосвидетельствование.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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Виде: Госавтоинспекция Севастополя