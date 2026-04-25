Жители Севастополя стали массово жаловаться на неверное начисление за отопление

В их квартирах вдруг «приросли» квадратные метры, отсюда выросли платежи и даже образовались долги.

« Как объясняют включили балконы и лоджии в площадь и пересчитали за прошлый год, по итогу нарисовали долг.(У меня на фото, где теперь 30 кв, было 28)Вот на ровном месте!», — написала жительница Гагаринского района, чтобы поделиться, какой путь она затем прошла, чтобы ей пересчитали обратно площадь квартиры.

В комментариях тут же написали десятки горожан, которые столкнулись с аналогичной проблемой и уже «исправили ошибки».

Итак, если в вашей платежной квитанции, резко вырос платеж из-за «лишних» кв.м, вам нужно будет обратиться в МФЦ.

«В прошлом месяце занималась такой ситуацией, только долг был по капремонту, записалась в МФЦ, на услугу исправление техошибки в Росреестре, записаться было сложнее всего, дальше без проблем, документы приняли, положительное решение через 10 дней. Услуга бесплатная. Обновленную выписку отнести на Токарева или в УК», — посоветовала жительница город.

Некоторым абонентам удалось все сделать онлайн через Росреестр, но без посещения «Цифровых Инноваций» не обойтись.

А вы уже проверили свои квитанции на оплату на предмет расширения жилой площади?

