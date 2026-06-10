Как выглядела Панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя» во время реставрации

В ноябре 2025 года журналистам показали, на каком этапе находятся реставрационные работы полотна — тогда сообщалось, что половина уже выполнена. Верхняя часть картины уже была полностью готова, реставраторам предстояло восстановление предметного плана.

Посмотрите в сюжете «Севкора» масштаб самого полотна —ведь Панорама много лет была для посещения и многие уже и забыли о каком шедевре идет речь. Полотно Франца Рубо длиной 115 метров и высотой 14 метров отражает события Крымской войны и считается одним из крупнейших произведений батальной живописи.

В первых комментариях директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин успел лишь сказать, что, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который продолжается на протяжении нескольких часов, можно предполагать, что панорама может быть уничтожена либо получила критические повреждения. Пока в здании находятся только экстренные службы.

Погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по зданию панорамы в Севастополе нет, сообщили городские власти.