Севастополец отдал мошенникам 24 миллиона рублей

25-04-2026

«Мужчину «обрабатывали» долго: сначала ему позвонил сотрудник организации по изготовлению ключей для домофонов, выяснил личные данные – имя, фамилию, возраст, адрес и т.д. Через некоторое время ему позвонили уже с другого номера, на этот раз «представитель Росфинмониторинга», который сообщил о «необычной активности банковского счета» пенсионера», – сообщили в полиции Севастополя.

Дальше по схеме позвонил «сотрудник ФСБ», липовое «финансирование ВСУ», «очистка счёта», обналичка, курьер.

 

