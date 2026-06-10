 Празднование Дня Севастополя на Малаховом кургане отменено

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя сообщил об отмене программы «Мы славим тебя, родной Севастополь!», которая должна была пройти 14 июня в честь 243-летия города.

Решение принято в связи с текущей оперативной обстановкой: участившимися воздушными тревогами и сохранением угроз атак БПЛА и ракетной опасности.

В музее подчеркнули, что главным приоритетом остается безопасность жителей и гостей города, поэтому от проведения массового мероприятия решено отказаться.

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Фото: Музей героической обороны Севастополя