Жители нескольких регионов Крыма, включая ЮБК, остаются без электроснабжения 

Причина — повреждение высоковольтной линии.

Глава Ялтинской горадминистрации Янина Павленко сообщила, что сейчас невозможно назвать точные сроки полного восстановления электроснабжения или составить графики подачи электроэнергии. Аварийные бригады работают в крайне сложных условиях и делают всё возможное.

Крымчан просят экономить электроэнергию. По возможности отключите подсветку зданий, наружную рекламу, кондиционеры и другое необязательное оборудование.

Уличное освещение уже сокращено на 50%, все строительные работы в регионе временно приостановлены.

Сегодня ночью также Севастополь остался без электроснабжения.

В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На объектах введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения.