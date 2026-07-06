Жители нескольких регионов Крыма, включая ЮБК, остаются без электроснабжения 

Причина — повреждение высоковольтной линии.
Глава Ялтинской горадминистрации Янина Павленко сообщила, что сейчас невозможно назвать точные сроки полного восстановления электроснабжения или составить графики подачи электроэнергии. Аварийные бригады работают в крайне сложных условиях и делают всё возможное.
Крымчан просят экономить электроэнергию. По возможности отключите подсветку зданий, наружную рекламу, кондиционеры и другое необязательное оборудование.
Уличное освещение уже сокращено на 50%, все строительные работы в регионе временно приостановлены.
Сегодня ночью также Севастополь остался без электроснабжения.
В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На объектах введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения.