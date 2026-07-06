Женщина погибла во время ночной атаки на Крым

Крым
06-07-2026

Жительница Керчи погибла этой ночью, еще два человека пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку».

Прокуратура контролирует соблюдение прав крымчан, пострадавших в результате ночной атаки ВСУ.