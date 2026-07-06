Погода в Севастополе 6 июля

Погода
06-07-2026

Сегодня в городе переменная облачность, без осадков.
Ветер:

• днем — западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха:

• днем — +26…+28°.
• ночью — +17…+19°;

Температура воды в море 23°.

Фото: Анна с Яшмового пляжа